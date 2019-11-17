"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع

17 نوفمبر 2019 - 12:09 ص

قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن معدل التضخم قد بدأ في النزول عن السابق، وأن هناك سلع سيتم تخفيض أسعارها.



وأضاف إبراهيم عشماوي - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"- أن هناك 4 سلع تموينية تم تخفيض أسعارها وهم "زيت الطعام والرز والسكر والدقيق" بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأوضح عشماوي، أن السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون هى التي نسعى إلى تخفيض أسعارها حتى يستطيع أغلب المواطنين الحصول عليها.

