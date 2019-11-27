  • الخميس 28 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:51 ص
بحث متقدم
ارامكو

رقم تاريخي في اكتتاب "أرامكو" السعودية

ترامب

بـ«البوكسر».. ترامب يصدم الجميع عاريًا

الكويت

احتجاج كويتي رسمي ضد مسئولين مصريين

صالح الجسمي ومريم حسين

أزمة«الفيديو الإباحي».. إدانة شقيق حسين الجسمي وفنانة شهيرة

أمينة كرم

مُنشدة «طيور الجنة» تصدم الجميع وتتخلى عن الحجاب

محمد الشرنوبي وسارة الطباخ

فشل المفاوضات.. أزمة «الشرنوبي والطباخ» إلى القضاء

بن زايد

ماذا قال «بن زايد» عقب استقبال «بن سلمان»؟

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

المفتي ينفي تصريحات «الإسلام لم يأمر بالحجاب»

أرشيفية

المصريون يبحثون عن «الحلاقة الآمنة»

الذهب

أسعار الذهب تشهد تراجعًا في نهاية اليوم

مجلس الوزراء يحتفل بالمنصب الأممي لوزيرة التضامن

الحياة السياسية

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

مدبولي يهنئ غادة والي بمنصبها الأممى الرفيع

#

مدبولي يوجه الشكر لـ«لسياحة» لجهودهم في إصلاح القطاع

#

مدبولي: مدينة العلمين تم تشييدها لتعمل على مدار العام

#

خسائر قطاع الأسمنت تصل لـ"رئيس الوزراء"

مجلس الوزراء

المنصب الأممي

احتفل مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عقب الاجتماع الأسبوعي، بمناسبة تولى الدكتورة غادة والي، المنصب الأممي رفيع المستوى.

وعينت والى وكيلًا للسكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

جاء الاحتفال بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وسحر نصر وزيرة الاستثمار، إلى جنب عدد من الوزراء.

وشهدت الاحتفالية إحضار "تورتة" كبيرة عليها صورة وزير التضامن، وكُتب عليها: "تهنئة للسيدة الدكتورة غادة والي، بمنصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة".


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أسعار الذهب تشهد تراجعًا في نهاية اليوم
» الدولار يتراجع قرشًا واحدًا اليوم الأربعاء
» لن تصدق.. تعرف على ثلاثية علاج الشرايين المسدودة والحماية من الجلطات
» أول فيديو لاعترافات هشام عشماوي
» تناول القهوة يوميًا يقلل من الإصابة بـ3أمراض خطيرة
» السعودية تسقط أمام الكويت بثلاثة أهداف لواحد
» «قولتلك يا نوسة».. أزمة في إعلام القاهرة بسبب سؤال في امتحان
» أمر ملكي سار يخص فئة مميزة في السعودية
» محكمة تحرم سعودية من بناتها بسبب إظهار وجهها في برنامج
» حكم اختلاء الرجل والمرأة في الأسانسير؟
» نائب محافظ القاهرة الجديد: لابد من التواصل مع المواطنين

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    06:38 ص

  • فجر

    05:10

  • شروق

    06:38

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك