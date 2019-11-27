» نائب محافظ القاهرة الجديد: لابد من التواصل مع المواطنين

27 نوفمبر 2019 - 09:18 م

قال الدكتور حسام فوزى الذي تم تعيينه نائبًا لمحافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، اليوم الأربعاء، إن التواصل مع المواطنين سيكون في المقام الأول وذلك من خلال اللقاءات الدورية والنزول فى الشارع بجانب المواطنين للتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها على الفور في إطار القانون.

وعن تكليفات الرئيس للنواب بعد حركة المحافظين الجديدة 2019 ، أكد أن التركيز على تحسين حياة المواطن وحل مشكلاته في المقام الأول ، حتى يشعر أن الدولة بجانبه ، كما شدد على التواصل مع المواطنين عن قرب.

وأوضح أنه علم باختياره كنائب لمحافظ القاهرة وموعد حلف اليمين، فى تمام الواحدة ليلا.

جدير بالذكر أن الدكتور حسام الدين فوزي، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، أدى اليوم، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، نائبًا لمحافظ القاهرة للمنطقة الشمالية.