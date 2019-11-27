رقم تاريخي في اكتتاب "أرامكو" السعودية

27 نوفمبر 2019 - 09:21 م

كشفت أرقام عدد المكتتبين في شركة "أرامكو" بعد طرحها في السوق المالية السعودية، عن رقم تاريخي.

جاء هذا وفق ما أعلنت شركة "سامبا" المالية، المسؤولة عن اكتتاب طرح الشركة السعودية العملاقة.



سامبا

وقالت "سامبا" إن عدد المكتتبين الأفراد ارتفع إلى 3.1 مليون شخص، موضحة أن الأفراد ضخوا 27 مليار ريال من خلال شراء 844.1 مليون سهم، حتى الساعة الثامنة من مساء أمس الثلاثاء.

وجاء هذا مع استمرار عملية الاكتتاب في يومها قبل الأخير لشريحة الأفراد.



32 ريالًا سعوديًا

ويكتتب الأفراد بالحد الأعلى للنطاق السعري البالغ 32 ريالا، وتعتزم الشركة أن تخصص لهم 0.5 في المائة كحد أعلى من إجمالي أسهمها أي ما يعادل مليار سهم.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للسهم يوم 5 ديسمبر المقبل، كما سيتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي ورد فائض الاكتتاب في موعد أقصاه الخميس الموافق 12 ديسمبر 2019.