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الجيش العراقي يعلن اعتقال نائب "البغدادي"

عرب وعالم

الجيش العراقي
الجيش العراقي

المصريون ووكالات

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أعلن الجيش العراقي، الثلاثاء، اعتقال نائب زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي السابق أبو بكر البغدادي، خلال عملية مداهمة شمالي البلاد.
وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش في بيان، اطلعت عليه الأناضول، إن معلومات استخباراتية قادت قوة من الشرطة لشن عملية مداهمة لإحدى الشقق في مركز قضاء الحويجة بمحافظة كركوك (شمال)، اعتقلت خلالها "الإرهابي الملقب أبو خلدون".
وأوضح البيان أن أبو خلدون "كان يحمل هوية مزورة باسم شعلان عبيد عند إلقاء القبض عليه"، مبينة أنه كان نائباً لـ"البغدادي"، وكذلك كان يشغل منصب ما يسمى "الأمير العسكري" لمحافظة صلاح الدين شمالي العراق.
وقتل أبو بكر البغدادي، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في غارة جوية شنتها قوات أمريكية خاصة بمحافظة إدلب شمالي سوريا.
وكان العراق قد أعلن عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه والتي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.
لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.
وزادت وتيرة هجمات التنظيم خلال الأسابيع الأخيرة في المنطقة الوعرة الواقعة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى شمالي وشرقي البلاد والمعروفة باسم "مثلث الموت". -

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