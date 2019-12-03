» "فيفا" يكشف معلومة هامة بشأن تقنية "الفار"

03 ديسمبر 2019 - 11:27 م

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الثلاثاء، بحثه عن أشكال مختلفة لتحسين تطبيق تقنية حكم الفيديو (فار) خلال الفترة المقبلة.



جاء ذلك خلال اجتماع "فيفا" السنوي الذي عقد في أيرلندا الشمالية.



ووفقًا لبيان منشور على موقع "فيفا" الرسمي، "قضية الفار تصدرت طاولة آخر اجتماعاته في 2019، والذي تناول أيضًا التأثير الإيجابي للتعديلات الأخيرة على قواعد الساحرة المستديرة التي دخلت حيز التنفيذ أول يونيو/حزيران الماضي، ومحاولة تحسينها خلال الفترة المقبلة".



وأضاف البيان "سيتم تشكيل لجنة من الخبراء في إصابات الارتجاج الخطيرة التي يتعرض لها اللاعبون خلال المباريات، والتي سيعلن عن تشكيلها قريبًا، وذلك بتوصية من مكاتبها الاستشارية في كرة القدم".

