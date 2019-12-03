وزير الكهرباء: تغيير 29 مليون عداد بأخرى مسبوقة الدفع

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن العدادات مسبوقة الدفع تقضي على مشاكل القراءات والتحصيل، وتلغي تعامل العنصر البشري في هذا الأمر.



وأوضح "شاكر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الثلاثاء، أن العدادات مسبوقة الدفع وصلت إلى 8 مليون مصري.

وأوضح "شاكر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الثلاثاء، أن العدادات مسبوقة الدفع وصلت إلى 8 مليون مصري.