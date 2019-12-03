مبروك عطية يجيب على السؤال المثير: هل المنتحر كافر؟

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قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن المنتحر «ليس بكافر» ويًصلى عليه بعد وفاته، مشيرًا إلى أن الكافر لا يُصلي عليه ولا يُدفن بمقابر المسلمين.
وأضاف «عطية» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أنه يجوز الصلاة على المنتحر لأنه كان يعتقد أن الانتحار ليس حرامًا، مشيرًا إلى أن أمر المنتحر يفوض إلى الله، وأنه لا يحق لأحد أن يحكم على المنتحر بدخوله النار أو الجنة.
وأوضح الداعية أن التفكير في كل الأمور مباح ما عدا التفكير في إحداث ظلم عند مكة المكرمة، مشيرًا إلى أنه إذا مات المسلم ولم يُصل عليه وقع الإثم على جميع الأمة الإسلامية، قائلًا: «مفيش حد بيروح للموت برجله إلا الغبي».

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